مواعيد صلاة العيد 2022 الكويت.. وزارة الأوقاف تُعلن تفاصيلها

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل تفاصيل صلاة العيد 2022 التي تُقام بعد شروق اليوم الإثنين في جوامع ومصليات الدولة، وكان مقررًا لصلاة عيد الفطر 2022 في الكويت أن تُقام في الجوامع فقط دون الصلاة في الأماكن المفتوحة، لكن وزير الداخلية قد أصدر أوامره بأن تقام صلاة العيد في الجوامع وفي المصليات المفتوحة، وعليه أعلنت وزارة الأوقاف عن مصليات العيد في مدينة الكويت وفي حولي والفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير.

موعد صلاة العيد 2022 الكويت