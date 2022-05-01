مواعيد صلاة العيد 2022 الكويت.. وزارة الأوقاف تُعلن تفاصيلها

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل تفاصيل صلاة العيد 2022 التي تُقام بعد شروق اليوم الإثنين في جوامع ومصليات الدولة، وكان مقررًا لصلاة عيد الفطر 2022 في الكويت أن تُقام في الجوامع فقط دون الصلاة في الأماكن المفتوحة، لكن وزير الداخلية قد أصدر أوامره بأن تقام صلاة العيد في الجوامع وفي المصليات المفتوحة، وعليه أعلنت وزارة الأوقاف عن مصليات العيد في مدينة الكويت وفي حولي والفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير.
موعد صلاة العيد 2022 الكويت
- طبقًا لبيان وزارة الأوقاف، سوف يكون موعد صلاة العيد 2022 في الكويت عند الساعة 5.21 من صباح اليوم الإثنين.
- كانت الكويت قد أعلنت أن الأحد 1 مايو هو المتمم لشهر شعبان بعد تعذر رؤية هلال شوال مساء السبت.
- بعد صلاة العيد في الكويت جهزت الدولة كل المرافق لاستقبال الجميع خلال إجازة العيد، حيث تنتظر كل الأسر أوقات ترفيهية سعيدة.