نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة معرفة مواعيد صلاة القيام في الكويت خلال شهر رمضان 2023 خلال العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، حيث تستقبل مساجد الكويت في العاصمة والجهراء والفروانية وحولي ومبارك الكبير والأحمدي خلال صلاة القيام، كما أقامت وزارة الأوقاف عدد من المراكز الرمضانية في كل المحافظات وسوف تستقبل المصلين خلال تلك الصلاة.

مواعيد صلاة القيام في الكويت رمضان 2023

المصدر الرسمي والرئيسي لمعرفة مواعيد صلاة القيام في الكويت رمضان 2023 في مساجد العاصمة وحولي والجهراء ومبارك الكبير والفروانية والأحمدي هو (تطبيق مساجد الكويت)، وهو تطبيق أصدرته وزارة الأوقاف الكويتية، يقدم كل المعلومات عن مساجد الكويت ومواعيد الصلوات في كل مسجد، وكافة التفاصيل التي تهم المصلين، وهو تطبيق مُبهر.

طريقة معرفة موعد صلاة القيام عبر تطبيق مساجد الكويت

عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق (مساجد الكويت)، تجد أعلى اليسار علامة (المئذنة)، تختار المئذنة،بعد ذلك تظهر لك كل مساجد الكويت، تختار المحافظة ثم المدينة، بعدها تظهر لك المساجد في تلك المدينة، ثم تختار أقرب مسجد، وتظهر لك موعد صلاة القيام به وكل أوقات الصلاة.