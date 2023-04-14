مواعيد صلاة القيام في الكويت 2023.. طريقة معرفة الوقت في كل المساجد

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة القيام في مساجد الكويت رمضان 2023 موعد صلاة القيام في مساجد الكويت رمضان 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة القيام في الكويت 2023 خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان في مساجد العاصمة والفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير ومساحد حولي، وقد بدأت المساجد في استقبال المصلين خلال صلاة القيام مع بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث يتحرى الجميع بالكويت والعالم الإسلامي حاليًا ليلة القدر العظيمة.

مواعيد صلاة القيام في مساجد الكويت 2023

مواعيد إقامة صلاة القيام تختلف في كل مسجد من مساجد الكويت في رمضان 2023 حيث هناك مساجد تبدأ الصلاة عند الساعة 12 وأخرى عند الساعة 12.30 وهناك مساجد تبدأ عند الساعة 1 أو 1.30، لمعرفة توقيت الصلاة في أقرب مسجد لمكان سكنك بالكويت، يمكنك استخدام تطبيق “مساجد الكويت”، وهو تطبيق تابع لوزارة الأوقاف، يتوافر في التطبيق، مواعيد الصلاة في كل مسجد.

طريقة معرفة وقت صلاة القيام عبر تطبيق مساجد الكويت

عند تنزيل تطبيق مساجد الكويت على جهازك، قم بفتح التطبيق، تختار شعار المئذنة من أعلى يسار التطبيق، بعد ذلك تختار المحافظة، ثم المنطقة، ثم تختار أقرب مسجد لك، تجد في صفحة المسجد موعد صلاة القيام، وإسم الإمام، وكل المعلومات عن المسجد، اللهم تقبل من الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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