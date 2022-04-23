مواعيد صلاة القيام في مساجد الكويت رمضان 2022-1443

تعود مساجد الكويت إلى استقبال المصلين خلال صلاة القيام في شهر رمضان الفضيل 2022 الموافق 1443، بعد فترة توقف استمرت لعامين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة معرفة مواعيد صلاة القيام في مساجد الكويت في رمضان 2022، حيث يمكن معرفة وقت صلاة التهجد خلال الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان بكل سهولة، هذا وتشهد مساجد الكويت إقبال كبير من المصلين للمشاركة في الصلاة للفوز بنفحات ربانية عظيمة خلال تلك الأيام المباركة.
مواعيد صلاة القيام في مساجد الكويت رمضان 2022
- طريقة معرفة موعد صلاة القيام في مساجد الكويت يتم عبر تطبيق مساجد الكويت التابع لوزارة الأوقاف الكويتية.
- بعد فتح التطبيق.
- تختار علامة المأذنة من أعلى يسار التطبيق.
- تختار المحافظة.
- تختار المنطقة والمسجد.
- يظهر لك بعد ذلك وقت الصلاة من خلال بيانات المسجد.
- موعد صلاة القيام في مسجد الشايع الجهراء عند الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.
- مسجد أبو هريرة شرق صلاة القيام عند الساعة 12 عند منتصف الليل.