مواعيد صلاة عيد الأضحى 2019 في الإمارات غدا الأحد بأبوظبي ودبي والشارقة وكل الإمارات

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2019 بالإمارات وكل مدنها وإماراتها أبوظبي ودبي والشارقة والعين وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، حيث تقام صلاة العيد بالإمارات صباح يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة 1440 الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس 2019، ويتواجد في تلك الصلاة كل الأسر من المواطنين والمقيمين والسائحين العرب والمسلمين القادمين لزيارة دولة الإمارات ومدنها الجميلة والرائعة، صلاة العيد في الإمارات لها مذاق خاص ومختلف عن كل العالم، حيث تضم الدولة مجموعة من أروع المساجد والجوامع وفي مقدمتها جامع زايد الكبير بأبوظبي، وجامع زعبيل بدبي.

عيد الأضحى 2019 في الإمارات

فعاليات عيد الأضحى في دبي وأبوظبي والشارقة وأم القيوين وكل مدن الإمارات لا تقارن بأي مكان آخر في العالم، حيث تجذب تلك الفعاليات مئات الألاف من السائحين الخليجيين والعرب خلال إجازة العيد، وتعتبر “دبي” هي أهم وجهة سياحية ليس في الخليج العربي فقط ولكن حول العالم، وبعد المشاركة في صلاة العيد بالإمارات ودبي، يمكنك زيارة الكثير من الوجهات الترفيهية في المدينة، كما يمكنك التسوق في أروع مراكز التسوق في العالم وفي مقدمتها يأتي “دبي مول”.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2019 بالإمارات

وقفة يوم عرفة هي يوم السبت التاسع من ذي الحجة 1440 الموافق العاشر من شهر أغسطس 2019، بينما أول أيام العيد في الإمارات هو يوم الأحد الحادي عشر من أغسطس 2019، صلاة عيد الأضحى بالإمارات ستكون صباح يوم الأحد في الأوقات التالية:

موعد صلاة العيد بأبوظبي 2019 عند الساعة 6.10 صباحا.

موعد صلاة العيد بدبي 2019 عند الساعة 6.05 صباحا.

صلاة العيد بالعين 6.05 صباحا.

صلاة العيد بالشارقة 6.04.

أم القيوين 6.03.

رأس الخيمة 6.02.

الفجيرة 6.01.