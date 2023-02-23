مواعيد عرض طائرات الدرون على الواجهة البحرية بالكويت 2023 في احتفالات الأعياد الوطنية
أعلنت شركة المشروعات السياحية عن إقامة عروض لطائرات الدرون في الواجهة البحرية بالكويت خلال يومي 25 و26 فبراير في ذكرى الاحتفالات الوطنية للدولة، سوف يُشارك في العرض الواحد عدد 2000 طائرة درون، وقد شهدت الدولة خلال الأيام الماضية عدة عروض لتلك الطائرات، منها عروض أقيمت بالجزيرة الخضراء.
مواعيد عروض طائرات الدرون في الكويت 2023
قالت شركة المشروعات السياحية، أن عروض طائرات الدرون سوف تبدأ عند الساعة 6.30 بالواجهة البحرية للكويت يومي 25 و26 فبراير 2023، من المرتقب أن تشهد الواجهة البحرية حضورًا كبيرًا، خلال الاحتفالات الوطنية.
هذا وسوف ترسم طائرات الدرون في سماء الكويت لوحات فنية فائقة الدقة، هذا ويذكر أن عروض الدرون قد ظهرت خلال احتفالات العديد من الدول الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية.