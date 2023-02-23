مواعيد عرض طائرات الدرون على الواجهة البحرية بالكويت 2023 في احتفالات الأعياد الوطنية

بواسطة محمود عطا الله
عروض الدرون بالواجهة البحرية في الكويت 2023 عروض الدرون بالواجهة البحرية في الكويت 2023

أعلنت شركة المشروعات السياحية عن إقامة عروض لطائرات الدرون في الواجهة البحرية بالكويت خلال يومي 25 و26 فبراير في ذكرى الاحتفالات الوطنية للدولة، سوف يُشارك في العرض الواحد عدد 2000 طائرة درون، وقد شهدت الدولة خلال الأيام الماضية عدة عروض لتلك الطائرات، منها عروض أقيمت بالجزيرة الخضراء.

مواعيد عروض طائرات الدرون في الكويت 2023

قالت شركة المشروعات السياحية، أن عروض طائرات الدرون سوف تبدأ عند الساعة 6.30 بالواجهة البحرية للكويت يومي 25 و26 فبراير 2023، من المرتقب أن تشهد الواجهة البحرية حضورًا كبيرًا، خلال الاحتفالات الوطنية.

هذا وسوف ترسم طائرات الدرون في سماء الكويت لوحات فنية فائقة الدقة، هذا ويذكر أن عروض الدرون قد ظهرت خلال احتفالات العديد من الدول الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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