دوام ومواعيد عمل البنوك الكويتية رمضان 2022

ساعات قليلة ويبدأ شهر رمضان الفضيل في دولة الكويت حيث يهل علينا هذا الشهر الكريم من يوم السبت القادم الثاني من شهر أبريل 2022 كما تؤكد الحسابات الفلكية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير مواعيد عمل ودوام البنوك في الكويت خلال شهر رمضان 2022، ودوام بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وبرقان، وبنك بيتك ودوام البنك التجاري الكويتي والأهلي المتحد والخليج ووربة وباقي البنوك في الدولة.

مواعيد عمل البنوك الكويتية في رمضان 2022

قال اتحاد المصارف الكويتية في بيان رسمي بخصوص مواعيد عمل البنوك الكويتية خلال شهر رمضان الفضيل، أن دوام البنوك خلال الشهر الفضيل، سوف يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحى الساعة 1.30 بعد الظهر في بنك الكويت الوطني والتجاري الكويتي وبنك بوبيان وبيتك وبنك الخليج وبرقان ووربة وكل البنوك العاملة في الدولة، وبمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل تقدم اتحاد مصارف الكويت بالتهنئة لكل القيادات في الدولة وللشعب الكويتي.

من الجدير بالذكر أن رؤية هلال رمضان سوف تكون مساء يوم الجمعة الأول من شهر أبريل 2022، وبحسب التقديرات الفلكية وتقديرات مركز العجيري الفلكي، سوف يظهر هلال رمضان في سماء الكويت بعد غروب شمس يوم الجمعة، وسوف يتواجد في السماء لمدة 15 دقيقة، وبذلك يبدأ رمضان يوم السبت فلكيًا.

