مواعيد عمل جمعية العارضية التعاونية رمضان 2023

أعلنت جمعية العارضية التعاونية عن أوقات العمل خلال أيام شهر رمضان الفضيل 2023، ونشرت عبر حساباتها مواعيد عمل فروع التموين والبقالات والغاز والمكتبة والإدارة العامة، هذا وقد بدأ شهر رمضان الفضيل 2023 في دولة الكويت يوم الخميس 23 مارس 2023، وتؤكد الحسابات الفلكية أن رمضان هذا العام سوف يكون 29 يومًا، وآخر أيامه هو يوم الخميس 20 أبريل 2023.

أوقات عمل جمعية العارضية التعاونية رمضان 2023