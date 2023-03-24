مواعيد عمل جمعية العارضية التعاونية رمضان 2023

أعلنت جمعية العارضية التعاونية عن أوقات العمل خلال أيام شهر رمضان الفضيل 2023، ونشرت عبر حساباتها مواعيد عمل فروع التموين والبقالات والغاز والمكتبة والإدارة العامة، هذا وقد بدأ شهر رمضان الفضيل 2023 في دولة الكويت يوم الخميس 23 مارس 2023، وتؤكد الحسابات الفلكية أن رمضان هذا العام سوف يكون 29 يومًا، وآخر أيامه هو يوم الخميس 20 أبريل 2023.
أوقات عمل جمعية العارضية التعاونية رمضان 2023
- مواعيد عمل الإدارة العامة بجمعية العارضية التعاونية في رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
- الأسواق المركزية تعمل 24 ساعة يوميًا على مدار الأسبوع.
- فروع البقالات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4.30عصرا – من الساعة 8.30 مساء حتى 11.30 مساء.
- لوازم العائلة والفنيين: من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا – من الساعة 8.30 مساء حتى 11.30 مساء – يوم الجمعة خلال رمضان من الساعة 8.30 مساء حتى 11.30 مساء.
- المكتبة من الساعة 8.30 مساء حتى 11.30 مساء – يوم الجمعة عطلة.
- الغاز من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا – فرع قسايم من الساعة 8.30 مساء حتى 12 منتصف الليل.
- البنشر من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرا – من 8.30 مساء حتى 11.30 مساء.
- أوقات فروع التموين جمعية العارضية في رمضان 2023: من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا – من الساعة 8.30 مساء حتى 11 مساء.