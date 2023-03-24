مواعيد عمل جمعية العارضية التعاونية رمضان 2023

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد عمل جمعية العارضية رمضان 2023 مواعيد عمل جمعية العارضية رمضان 2023

أعلنت جمعية العارضية التعاونية عن أوقات العمل خلال أيام شهر رمضان الفضيل 2023، ونشرت عبر حساباتها مواعيد عمل فروع التموين والبقالات والغاز والمكتبة والإدارة العامة، هذا وقد بدأ شهر رمضان الفضيل 2023 في دولة الكويت يوم الخميس 23 مارس 2023، وتؤكد الحسابات الفلكية أن رمضان هذا العام سوف يكون 29 يومًا، وآخر أيامه هو يوم الخميس 20 أبريل 2023.

أوقات عمل جمعية العارضية التعاونية رمضان 2023

  • مواعيد عمل الإدارة العامة بجمعية العارضية التعاونية في رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
  • الأسواق المركزية تعمل 24 ساعة يوميًا على مدار الأسبوع.
  • فروع البقالات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4.30عصرا – من الساعة 8.30 مساء حتى 11.30 مساء.
  • لوازم العائلة والفنيين:  من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا – من الساعة 8.30 مساء حتى 11.30 مساء – يوم الجمعة خلال رمضان من الساعة 8.30 مساء حتى 11.30 مساء.
  • المكتبة من الساعة 8.30 مساء حتى 11.30 مساء – يوم الجمعة عطلة.
  • الغاز من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا – فرع قسايم من الساعة 8.30 مساء حتى 12 منتصف الليل.
  • البنشر من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرا – من 8.30 مساء حتى 11.30 مساء.
  • أوقات فروع التموين جمعية العارضية في رمضان 2023: من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا – من الساعة 8.30 مساء حتى 11 مساء.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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