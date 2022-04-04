مواعيد عمل محلات ومطاعم الأفنيوز ومول 360 والكوت والعاصمة في رمضان 2022

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد عمل الافنيوز ومول 360 والكوت في رمضان مواعيد عمل الافنيوز ومول 360 والكوت في رمضان

أعلنت المجمعات التجارية في الكويت عن مواعيد عمل محلات التجزئة بها وأوقات عمل المطاعم والكافيهات خلال أيام شهر رمضان الفضيل 2022، حيث نستعرض معكم تلك المواعيد التي تم نشرها، لكل رواد مجمعات الأفنيوز و 360 مول ومول الكوت ومول العاصمة، حيث تعتبر تلك المجمعات وجهة هامة خلال أيام الشهر الكريم للمواطنين والمقيمين على السواء.

1 مواعيد عمل الأفنيوز في رمضان 2022
2 أوقات عمل مول 360 رمضان 2022
3 أوقات عمل مول الكوت رمضان
4 مواعيد عمل مول العاصمة في رمضان

مواعيد عمل الأفنيوز في رمضان 2022

– محلات التجزئة في الأفنيوز: قبل الفطار تعمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، بعد الافطار من الساعة 7.30 مساء حتى الساعة 1.30 بعد منتصف الليل.
– مطاعم ومقاهي الأفنيوز في رمضان تعمل من الساعة 5 مساء حتى 1.30 بعد منتصف الليل.

أوقات عمل مول 360 رمضان 2022

– قبل الافطار من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء.
بعد الافطار من الساعة 8 مساء حتى 2 صباحا.

أوقات عمل مول الكوت رمضان

– المحلات التجارية في الكوت مول: قبل الافطار من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، بعد الافطار من الساعة 8 مساء حتى 1.30 بعد منتصف الليل.
– مطاعم وكافيهات الكوت تعمل في رمضان من الساعة 5 مساء حتى الساعة 2.30 فجرًا.

مواعيد عمل مول العاصمة في رمضان

– المحلات التجارية: الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء، الفترة المسائية من الساعة 8.30 مساء حتى 1.30 بعد منتصف الليل.
– مطاعم ومقاهي مول العاصمة في رمضان: الفترة الصباحية يُسمح بخدمات التوصيل فقط، الفترة المسائية من الساعة 6 مساء حتى 1.30 بعد منتصف الليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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