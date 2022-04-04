مواعيد عمل مراكز خدمة المواطن في رمضان 2022 دوام الفترة الصباحية والمسائية

أعلنت وزارة الداخلية، عن مواعيد عمل مراكز خدمة المواطن في رمضان 2022 في محافظة العاصمة الكويت ومحافظات الفروانية وحولي والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، كما حددت الوزارة مراكز خدمة المواطن التي تعمل فترتين صباحية ومسائية وأوقات عملها، يذكر أن شهر رمضان الفضيل قد بدأ في دولة الكويت يوم السبت 2 أبريل 2022.

مواعيد عمل مراكز خدمة المواطن رمضان 2022 الفترة الصباحية

دوام الفترة الصباحية في مراكز خدمة المواطن خلال شهر رمضان 2022 تبدأ المواعيد من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 عصرًا، وذلك في كل مراكز المواطن التالية:

– محافظة العاصمة: مركز خدمة اليرموك، شمال غرب صليبيخات، ضاحية عبدالله السالم، مركز خدمة الروضة، التحرير.

– محافظة حولي: مركز خدمة بيان، مركز الرميثية، الجابرية، الصديق، شؤون قوة الشرطة مبارك العبدالله، السلام.

– محافظة الفروانية: مركز خدمة العمرية، العارضية، صباح الناصر.

– محافظة مبارك الكبير: مركز خدمة العدان ق2، مبارك الكبير، مركز خدمة صبحان.

– محافظة الأحمدي: الفنطاس، أبو حليفة، علي صباح السالم، الصباحية، صباح الأحمد الأولى.

– محافظة الجهراء: مركز خدمة سعد العبدالله ق5، جابر الأحمد، النعيم.

– المراكز الخاصة: مجمع الوزارات، الحرس الوطني بالرقعي، جامعة الكويت، الأفنيوز، المشروعات الصغيرة، المنقف للمعاقين وكبار السن، نادي الكويت للمعاقين، نادي الكويت الرياضي للصم.

أوقات عمل مراكز خدمة المواطن الفترة المسائية رمضان 2022

حددت وزارة الداخلية الكويتية دوام ومواعيد عمل مراكز خدمة المواطن والتي تعمل لفترة مسائية خلال شهر رمضان حيث تبدأ تلك المراكز عملها من الساعة 2.30 عصرًا حتى الساعة 5.30 مساء، ومراكز خدمة المواطن التي تعمل فترة مسائية الكويت هي:

محافظة العاصمة: مركز خدمة الروضة.

محافظة حولي: مركز خدمة الصديق.

محافظة الفروانية: مركز خدمة الأندلس والرقعي، مركز خدمة عبدالله المبارك.

محافظة مبارك الكبير: مركز خدمة مبارك الكبير.

محافظة الأحمدي: صباح الأحمد الرابعة، الصباحية.

محافظة الجهراء: سعد العبدالله ق5، النعيم.

محافظة العاصمة: مركز برج التحرير (من 2.30 عصرا حتى 5 عصرا).