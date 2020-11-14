مواعيد عمل مركز الهوية الوطنية غرب مشرف

ننشر من خلال هذا التقرير مواعيد دوام مركز غرب مشرف للهوية الوطنية الموجود في مبنى الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بمنطقة غرب مشرف، حيث يُقدم مركز الهوية الوطنية بغرب مشرف الكثير من الخدمات الهامة والضرورية للمواطنين الكويتيين، من ضمنها بالطبع معاملات الجواز الإلكتروني المتنوعة، ويوجد بالمركز كاونترات تابعة لوزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

مواعيد عمل مركز غرب مشرف للهوية الوطنية

قالت وزارة الداخلية، أنّ دوام مركز الهوية الوطنية بغرب مشرف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، وأضافت أن مركز الهوية بغرب مشرف يقدم خدمات هامة للمواطنين الكويتيين في حولي والفروانية فقط، مثل البطاقة المدنية، شهادة حديثي الولادة لأول مرة، يذكر أن مراكز الهوية في الكويت تقدم معاملات الجواز الإلكتروني، وشهادات الميلاد والوفاة، وشهادة الجنسية.