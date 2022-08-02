مواعيد عمل مركز خدمة المواطن الرميثية وطريقة حجز موعد – الفترة الصباحية والمسائية

أعلنت الإدارة العامة لمراكز الخدمة في دولة الكويت، أن مركز خدمة المواطن بالرميثية سوف يستقبل المراجعين خلال الفترة المسائية إلى جانب الفترة الصباحية بداية من يوم الإثنين الأول من أغسطس 2022، ويعتبر مركز خدمة المواطن بالرميثية واحد من أكبر وأهم مراكز الخدمة في الكويت والتي تُقدم خدماتها الهامة للمواطنين والمقيمين.

أوقات عمل مركز خدمة المواطن الرميثية 2022

مواعيد عمل مركز خدمة الرميثية الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحًا حتى 1.30 بعد الظهر.

أوقات عمل الفترة المسائية من الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء.

هذا ويُطبق نظام حجز المواعيد على مراجعي مراكز خدمة المواطن في كل مناطق الكويت، لما يحقق هذا النظام من تنظيم كبير للعمل داخل الدوائر الحكومية ولمنع التكدس.

حجز موعد مركز خدمة المواطن الرميثية يتم عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، بعد تسجيل الدخول على منصة متى تختار وزارة الداخلية ثم مراكز خدمة المواطن، كما يمكن حجز موعد مركز خدمة المواطن بالكويت عبر تطبيق سهل الحكومي، عن طريق مواعيدي داخل هذا التطبيق.