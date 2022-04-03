مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2022 وأوقات استلام الرخص من الأجهزة بالمجمعات التجارية
أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي صدر منذ قليل، عن مواعيد عمل إدارات المرور في الكويت خلال شهر رمضان 2022 مرور حولي ومرور الفروانية والعاصمة والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، يذكر أن شهر رمضان الفضيل 1443 قد بدأ رسميًا في دولة الكويت يوم السبت الموافق ميلاديًا 2 أبريل 2022.
مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2022
- أوقات عمل إدارات مرور الكويت في العاصمة وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي في رمضان 2022 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.
- دوام ومواعيد أقسام اختبار القيادة رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى 2.30 عصرا (يجب حجز موعد مُسبق).
- مواعيد استلام رخص القيادة الذكية خلال الشهر الفضيل من أجهزة الخدمة الذاتية بمجمعات الكوت والمارينا وسوق شرق والأفنيوز والخيمة مول من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 عصرا.