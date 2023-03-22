أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن مواعيد عمل مرور الكويت في رمضان 2023، وقد ذكرت في بيانها أنه تم تعديل أوقات عمل مرور الكويت في رمضان 2023 في الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، وذلك حرصًا من المؤسسة الأمنية على إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان الفضيل، يذكر أن رمضان في الكويت يبدأ رسميًا يوم الخميس 23 مارس 2023.

مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2023