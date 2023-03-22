أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن مواعيد عمل مرور الكويت في رمضان 2023، وقد ذكرت في بيانها أنه تم تعديل أوقات عمل مرور الكويت في رمضان 2023 في الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، وذلك حرصًا من المؤسسة الأمنية على إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان الفضيل، يذكر أن رمضان في الكويت يبدأ رسميًا يوم الخميس 23 مارس 2023.
مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2023
- بيان وزارة الداخلية حدد مواعيد العمل في إدارات مرور الكويت خلال شهر رمضان 2023 كما حدد أوقات منع مرور الشاحنات في مواعيد العمل الرسمية.
- مواعيد عمل إدارات المرور في الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي خلال أيام شهر الصيام من الساعة 9.45 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.
- أوقات عمل أقسام الفحص الفني للسيارات والمركبات بالمحافظات في رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساء.
- أقسام عمل أقسام الاختبار في مرور الكويت بالمحافظات (إدارة التعليم) من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 3.30 عصرا.
- مواعيد منع الشاحنات خلال أوقات العمل الرسمية خلال رمضان من الأحد إلى الخميس: الفترة الصباحية من 8.30 إلى 10.30 – الفترة المسائية من 12.30 إلى 3.