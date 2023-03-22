مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2023

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2023 مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2023

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن مواعيد عمل مرور الكويت في رمضان 2023، وقد ذكرت في بيانها أنه تم تعديل أوقات عمل مرور الكويت في رمضان 2023 في الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، وذلك حرصًا من المؤسسة الأمنية على إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان الفضيل، يذكر أن رمضان في الكويت يبدأ رسميًا يوم الخميس 23 مارس 2023.

مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2023

  • بيان وزارة الداخلية حدد مواعيد العمل في إدارات مرور الكويت خلال شهر رمضان 2023 كما حدد أوقات منع مرور الشاحنات في مواعيد العمل الرسمية.
  • مواعيد عمل إدارات المرور في الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي خلال أيام شهر الصيام من الساعة 9.45 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.
  • أوقات عمل أقسام الفحص الفني للسيارات والمركبات بالمحافظات في رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساء.
  • أقسام عمل أقسام الاختبار في مرور الكويت بالمحافظات (إدارة التعليم) من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 3.30 عصرا.
  • مواعيد منع الشاحنات خلال أوقات العمل الرسمية خلال رمضان من الأحد إلى الخميس: الفترة الصباحية من 8.30 إلى 10.30 – الفترة المسائية من 12.30 إلى 3.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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