مواعيد عمل مرور الكويت في رمضان

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية رسميًا عن مواعيد عمل مرور حولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومرور مبارك الكبير والعاصمة في رمضان 2021 الجاري، جيث بدأ أول أيام شهر رمضان الفضيل رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر أبريل 2021 في دولة الكويت ومعظم الدول العربية، وقد حدد بيان وزارة الداخلية بخصوص أوقات العمل في شهر رمضان دوام مرور الكويت للفترتين الصباحية والمسائية، ومواعيد الفحص الفني وأوقات اختبار القيادة خلال شهر الصيام في كل إدارات المرور بالدولة.

مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2021