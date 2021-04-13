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مواعيد عمل مرور الكويت في رمضان

بواسطة محمود عطا الله
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية رسميًا عن مواعيد عمل مرور حولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومرور مبارك الكبير والعاصمة في رمضان 2021 الجاري، جيث بدأ أول أيام شهر رمضان الفضيل رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر أبريل 2021 في دولة الكويت ومعظم الدول العربية، وقد حدد بيان وزارة الداخلية بخصوص أوقات العمل في شهر رمضان دوام مرور الكويت للفترتين الصباحية والمسائية، ومواعيد الفحص الفني وأوقات اختبار القيادة خلال شهر الصيام في كل إدارات المرور بالدولة.

مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2021

  • مواعيد عمل إدارات المرور في كل المحافظات وفي أقسام الفحص الفني وشركات ومؤسسات الفحص الفني في رمضان: الفترة الصباحية من 10 حتى 2 ظهرًا، الفترة المسائية من 1 حتى 3 عصرًا.
  • مواعيد اختبارات القيادة في مرور حولي والفروانية والعاصمة والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي خلال الفترة الصباحية فقط من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهراً.
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  • مواعيد أقسام الفحص الفني بالمنافذ الحدودية في رمضان بنظام النوبات ويبدأ العمل من الساعة 12.00 صباحًا.
  • تقرر منع سير الشاحنات على كافة الطرق خلال فترة دخول الموظفين من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 10.30 صباحًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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