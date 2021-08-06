مواعيد عمل مسائية لخدمة التصديقات بوزارة الخارجية 2021

إلى جانب دوام مكاتب التصديقات الصباحي بفروع وزارة الخارجية الكويتية تم إضافة فترة مسائية لاستقبال المراجعين من المواطنين والوافدين إلى الدولة، وقبل المراجعة للحصول على تلك المعاملة يجب حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية، ومن ثم تقديم باركود الحجز للموظف المختص قبل الدخول إلى الفرع ومكتب التصديق، يذكر أن الخارجية الكويتية تُطبق نظام حجز المواعيد قبل المراجعة منذ فترة طويلة للحفاظ على سلامة الجميع.

مواعيد العمل المسائية في مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية 2021

ثلاثة مكاتب تابعة لوزارة الخارجية الكويتية تقدم خدمة التصديقات للمواطنين الكويتيين وللوافدين، وهي: مكتب برج التحرير، مركز الشويخ الرئيسي، مركز صبحان، وتم إضافة الفترات المسائية لفرعين بسبب الإقبال الكبير على معاملة التصديقات، مواعيد الدوام المسائية هي:

– فرع برج التحرير تم إضافة فترة مسائية من 4 حتى 6 مساء.

– فرع الشويخ الرئيسي إلى جانب مواعيد العمل الصباحية تم إضافة فترة مسائية من 4 حتى 7.30 مساء.

– تصديقات مركز صبحان يعمل فترة صباحية وهو لخدمة المواطنين الكويتيين فقط.