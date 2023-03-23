مواعيد عمل هيئة المعلومات المدنية في رمضان 2023.. الفترة الصباحية للمواطنين والمسائية للمقيمين

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن مواعيد العمل الرسمية في كافة فروعها خلال شهر رمضان الفضيل 2023 للفترة الصباحية والمسائية، كما أعلنت عن أوقات استلام البطاقات المدنية في رمضان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات عمل فروع المعلومات المدنية في الفرع الرئيسي بجنوب السرة وكل الفروع في الكويت والفروانية وحولي والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير وحولي خلال الشهر الفضيل، يذكر ان رمضان بدأ رسميًا في الكويت يوم الخميس 23 مارس 2023.

مواعيد عمل هيئة المعلومات المدنية رمضان 2023

مواعيد عمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية في رمضان 2023: الفترة الصباحية (استقبال المواطنين) من الساعة 10 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا – الفترة المسائية (استقبال المقيمين) من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 4.30 عصرًا.

أوقات استلام البطاقات المدنية بالكويت في رمضان 2023 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4.30 عصرًا.

هذا وتؤكد الحسابات الفلكية وحسابات مركز العجيري العلمي، أن عدد أيام شهر رمضان فلكيًا في الكويت سوف يكون 29 يومًا غير كامل العدة، وأن أول أيام عيد الفطر سوف يكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023.