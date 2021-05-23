مواعيد عمل هيئة المعلومات المدنية 2021

أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن دوام فرعها الرئيس في جنوب السرة خلال العام الجاري 2021، كما أعلنت عن مواعيد عمل فروع المعلومات المدنية بالجهراء وفرع محافظة الأحمدي الكائن في منطقة جنوب الصباحية وهو أحدث فروعها، كما حددت الهيئة دوام مكتب تسجيل المواطنين ومواعيد مكاتب تسجيل الوافدين ودوام مكاتب تسليم البطاقات المدنية في كافة الفروع، يذكر أن هيئة المعلومات المدنية حققت خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي لتعزيز برنامج الحكومة ورؤيتها ضمن خطة رؤية الكويت 2035.

مواعيد عمل المعلومات المدنية جنوب السرة 2021

كما نعرف فإن فرع هيئة المعلومات المدنية بجنوب السرة هو الفرع الرئيسي للهيئة ويقدم معظم معاملات وخدمات الهيئة بكافة الأنواع للمواطنين والمقيمين في الكويت، وجاءت مواعيد مدنية جنوب السرة 2021 كالتالي:

– دوام مكتب تسليم البطاقات المدنية من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساء.

– دوام مكتب تسجيل المواطنين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

– مواعيد مكتب تسجيل الوافدين من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 9 مساء.

دوام هيئة المعلومات المدنية فرع الجهراء

يعتبر فرع هيئة المعلومات المدنية ثاني أكبر فروع الهيئة على مستوى الكويت ويقدم خدمات ومعاملات متنوعة، وقد تم تجهيز هذا الفرع بأحدث النظم التقنية والحديثة، كما يتواجد بمدنية الجهراء أجهزة استلام البطاقات المدنية الحديثة، مواعيد المعلومات المدنية بالجهراء كالتالي:

– مواعيد مكتب تسليم البطاقات المدنية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساء.

– مواعيد مكتب تسجيل المواطنين من السعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

مواعيد المعلومات المدنية جنوب الصباحية

فرع المعلومات المدنية محافظة الأحمدي المتواجد في منطقة الصباحية هو أحدث فروع الهيئة، وكان مقررًا أن يتم افتتاحه رسميًا أول العام الجاري، لكن الظروف الحالية لم تساعد على ذلك، وتم افتتاح هذا الفرع بصورة غير رسمية في النصف الثاني من 2020، ويقدم حتى الآن خدمة واحدة وهي تسليم البطاقات المدنية، مواعيد المعلومات المدنية جنوب الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساء.