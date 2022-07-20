مواعيد عمل هيئة المعلومات المدنية 2022.. مساء وصباحًا في جنوب السرة والجهراء والأحمدي للكويتيين والوافدين
نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد عمل فروع هيئة المعلومات المدنية 2022 في جنوب السرة وهو الفرع الرئيسي وفرع المدنية بالجهراء وفرع جنوب الصباحية بمحافظة الأحمدي، حيث نُقدم أوقات العمل الصباحية والمسائية بالمعلومات المدنية للوافدين والكويتيين، هذا وتحرص الهيئة على تنظيم العمل داخل فروعها، وتؤكد أن زيارة مقراتها لتنفيذ الخدمات غير المتوفرة أون لاين وتتطلب الحضور الشخصي لصاحب المعاملة.
مواعيد عمل هيئة المعلومات المدنية 2022 للوافدين والكويتيين
- مواعيد عمل المعلومات المدنية جنوب السرة 2022: إنجاز المعاملات الفترة الصباحية للكويتيين فقط من الساعة 8 صباحًأ حتى 1 مساء – إنجاز المعاملات للوافدين الفترة المسائية من الساعة 3 مساء حتى 7 مساء – إستلام البطاقة فترة صباحية من 8 صباحا حتى 1 مساء وفترة مسائية من 3 حتى 7 مساء.
- أوقات عمل المعلومات المدنية فرع جنوب الصباحية بالأحمدي: إنجاز المعاملات من 8 صباحا حتى 1 مساء – استلام البطاقة فترتين من 8 صباحا حتى 1 مساء ومن 3 مساء حتى 7 مساء.
- مواعيد عمل مدنية الجهراء 2022: إنجاز المعاملات من 8 صباحا حتى 1 مساء – استلام البطاقة فترتين من 8 صباحا حتى 1 مساء ومن 3 مساء حتى 7 مساء.