مواعيد معرض التمور والعسل 2025 مسقط سلطنة عمان

بواسطة محمود عطا الله
تتجه الأنظار حاليًا إلى واحد من أبرز المعارض المقامة في مسقط عاصمة سلطنة عمان، حيث يُقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض المعرض الدولي للتمور والعسل 2025، بمشاركة 20 دولة، 50 شركة دولية، 200 شركة ومؤسسة محلية عمانة، عليه سوف يقدم هذا المعرض أهم وأبرز المنتجات في عالم التمور والعسل عالميًا.

مواعيد معرض التمور والعسل سلطنة عمان

يُقام معرض التمور والعسل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط من يوم 23 أكتوبر حتى 29 أكتوبر 2025، مواعيد الزيارة اليومية من 10 صبباحًا حتى الساعة 10 مساء، يلقى المعرض إقابلا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، كما يحضره السائحون المتواجدون في عمان خلال الفترة الحالية.

