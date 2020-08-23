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مواقع استلام رخص القيادة الجديدة في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
أماكن استلام رخص القيادة الكويت أماكن استلام رخص القيادة الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير مواقع استلام رخص القيادة في الكويت سواء الجديدة أو الرخص التي تم تجديدها من خلال خدمة الأونلاين عبر موقع وزارة الداخلية، حيث أعلنت الوزارة أنها وفرت ماكينات صرف رخص القيادة الذكية الجديدة في عدة أماكن منتشرة في كل أنحاء الكويت، حيث يتمكن المواطن بكل سهولة استلام الرخصة الذكية من خلال تلك الماكينات.

مواقع استلام رخص القيادة في الكويت 2020

تجديد رخصة القيادة في الكويت يتم الآن أونلاين للمواطنين والمقيمين، حيث وفرت وزارة الداخلية تلك الخدمة المميزة عبر منصتها الإلكترونية الجديدة، كما يتم دفع الرسوم إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الداخلية، أماكن استلام رخصة القيادة في الكويت هي:
1- إدارات المرور بمحافظات الكويت.
2- الأفنيوز.
3- المارينا مول.
4- مركز الكوت.
5- سوق شرق.
6- الخيمة مول بالجهراء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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