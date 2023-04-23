مواقع تركية للتسوق الالكتروني أفضل 6 متاجر عبر الأنترنت

إذا كنت تبحث عن مواقع إلكترونية للتسوق في تركيا، فإليك القائمة، التي تتضمن عرض أفضل المواقع في مجال التسوق اون لاين، ستساعدك بالتسوق من منزلك بسهولة ويسر، والبحث عن خياراتك للشراء بدءاً من الملابس والأحذية والاكسسوارات إلى الاجهزة الالكترونية وصولاً إلى الأدوات المنزلية والمواد الغذائية التي تقدمها معظم تلك المواقع، حيث قد توفر بعض هذه المواقع هذه المنتجات كلها أو بعضها وتتميز بالمصداقية والجودة والاسعار المعقولة التي هي في متناول الجميع.

التسوق اون لاين

بالطبع، تعتبر تركيا من الدول الرائدة في مجال التجارة الالكترونية، وقد يهمك البحث عن أشهر المواقع وأكثرها موثوقية والتي سوف تلبي حاجتك من المنتجات التي ترغب في شرائها كما لو كنت في تركيا، والإستفادة من خيارات الشحن السريع والدفع الآمن لمجموعة من تصانيف مواقع التسوق عبر الانترنت.

مواقع التسوق الالكتروني في تركيا

Hepsiburada

يصنف كأكبر شركة تجارة الكترونية في تركيا، وهو يوفر خدمات التسوق عبر الانترنت للمستهلكين، تشمل منتجات هذا الموقع Hepsiburada الاجهزة المنزلية، والاجهزة الالكترونية المحمولة، الحواسيب، الملابس، والاحذية، والاثاث، والادوت المكتبية، وهو تأسس في عام 2000، ويتميز بسمعة جيدة، ويمتاز بالمساعدة والإجابة على الأسئلة والمشاكل.

beymen

سوف يغنيك هذا الموقع جداً فهو واحد من متاجر الازياء الراقية ويمكنك شراء العديد من المبيعات الفاخرة من أشهر الماركات العالمية المعروفة بجودتها وتصميماتها الراقية، يمتلك الموقع اشياء كثيرة يمكنك التسوق لها والشراء اون لاين مثل الملابس والاحذية والحقائب والساعات والعطور ومستحضرات التجميل.

Morhipo

يتميز الموقع بتنوع المنتجات التي يقدمها والأسعار المناسبة، ويتميز بفترات تخفيض الأسعار بشكل دوري وعروض خاصة على المنتجات المختارة، يتم إدارة موقع المتجر من قبل شركة “Boyner Group وهي واحدة من أكبر الشركات في قطاع التجزئة في تركيا، يوفر اقساماً متعدة لعرض المنتجات المتنوعة من الملابس وملابس الاطفال والاحذية والتي يضم الماركات العالمية مثل nike و adidas، والساعات والاكسسوارات والالكترونيات ومستحضرات التجميل.

n11

من أفضل المواقع التي يعتمد عليها الكثير من الناس في تركيا، وقد توسعت شعبيته الى الدول العربية بفضل تنوع المنتجات والخدمات التي يقدمها، ينفرد بتصميم جذاب وسهولة إستخدامه، مما يوفر تجربة تسوق سهلة ومريحة عبر الأنترنت، مع خدمات شحن وتوصيل موثوقة وإلى جانب طرق الدفع التقليدية يوفر ميزة الدفع عند الاستلام،

قائمة بعض المنتجات المعروضة على الموقع تتضمن ملابس أطفال وما يتصل بأدوات ومستلزمات الرعاية للطفل، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، جنباً الى جنب المجوهرات الذهبية والساعات والنظارات والكثير.

teknosa

هو موقع تجاري الكتروني تركي متخصص في بيع المنتجات الالكترونية والاجهزة المنزلية والاكسسورات التقنية والهواتف الذكية والتلفزيونات وملحقاتها والكثير من المنتجات ذات الصلة. ويعمل على الشحن والتوصيل للمنتجات الى جميع انحاء تركيا، يسمح الموقع بإجراء المستخدمين تقييمات على البضائع والبحث عنها والاطلاع على تجارب الاخرين قبل الشراء مما يجعل عملية التسوق أكثر سهولة وموثوقية.

مواقع تسوق تركية

نستعرض لك في القائمة التالية مواقع أخرى متخصصة في الشراء اون لاين وهي: