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موجة رابعة عاتية من فيروس كورونا المتحور تضرب أول دولة عربية والحكومة تفرض حظر التجوال

بواسطة إسلام عوض
موجة رابعة عاتية من فيروس كورونا تضرب تونس موجة رابعة عاتية من فيروس كورونا تضرب تونس

بدأت الموجة الرابعة من فيروس كورونا في إحدى الدول العربية بقوة، للتخذ الحكومة إجراءات أكثر تشدداً للسيطرة على الوضع الصحي في البلاد، والذي شهد تفاقماً كبير في أعداد المصابين والمتوفين بكوفيد 16 المتحور.

موجة رابعة عاتية من فيروس كورونا المتحور

وحذر أحد علماء الأوبئة في تونس من تفاقم الوضع الصحي في البلاد، مع دخول تونس الموجة الرابعة من كورونا، وذكر عالم الأوبئة التونسي أن هناك سلالات من الفيروس في البلاد، ويوجد السلالة الهندية المعروفة بدلتا والسلالة البرازيلية، ويخشى الأطباء من السلالة الهندية المميتة، والتي يحتمل تحورها إلى سلالة دلتا بلص الجديدة والموجود بالهند الآن.

وبعد ازدياد أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا قامت الحكومة بمد ساعات حظر التجوال ليبدأ من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباح كل يوم، بالإضافة إلى حظر أي تجمعات حتى 11 يوليو المقبل، مع إمكانية أخذ إجراءات جديدة حسب الوضع الوبائي في البلاد.

وفي آخر تقرير لوزارة الصحة التونسية، أشارت إلى أنه تم تسجيل 5251 إصابة خلال 24 ساعة فقط، بالإضافة إلى 106 وفاة، لتصل إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 15 ألف متوفي بفيروس كورونا، كما أن نسبة الضغط على الأكسجين وأسرّة الأنعاش بلغت 89.10%.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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