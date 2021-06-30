موجة رابعة عاتية من فيروس كورونا المتحور تضرب أول دولة عربية والحكومة تفرض حظر التجوال

بدأت الموجة الرابعة من فيروس كورونا في إحدى الدول العربية بقوة، للتخذ الحكومة إجراءات أكثر تشدداً للسيطرة على الوضع الصحي في البلاد، والذي شهد تفاقماً كبير في أعداد المصابين والمتوفين بكوفيد 16 المتحور.

موجة رابعة عاتية من فيروس كورونا المتحور

وحذر أحد علماء الأوبئة في تونس من تفاقم الوضع الصحي في البلاد، مع دخول تونس الموجة الرابعة من كورونا، وذكر عالم الأوبئة التونسي أن هناك سلالات من الفيروس في البلاد، ويوجد السلالة الهندية المعروفة بدلتا والسلالة البرازيلية، ويخشى الأطباء من السلالة الهندية المميتة، والتي يحتمل تحورها إلى سلالة دلتا بلص الجديدة والموجود بالهند الآن.

وبعد ازدياد أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا قامت الحكومة بمد ساعات حظر التجوال ليبدأ من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباح كل يوم، بالإضافة إلى حظر أي تجمعات حتى 11 يوليو المقبل، مع إمكانية أخذ إجراءات جديدة حسب الوضع الوبائي في البلاد.

وفي آخر تقرير لوزارة الصحة التونسية، أشارت إلى أنه تم تسجيل 5251 إصابة خلال 24 ساعة فقط، بالإضافة إلى 106 وفاة، لتصل إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 15 ألف متوفي بفيروس كورونا، كما أن نسبة الضغط على الأكسجين وأسرّة الأنعاش بلغت 89.10%.

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