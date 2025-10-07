موسكو تدشّن أول ترام بدون شبكة تماس كهربائية في خطوة رائدة نحو النقل الكهربائي الذكي

في إنجاز يُعدّ الأول من نوعه في روسيا، دشّنت العاصمة موسكو أول خط ترام يعمل دون شبكة كهربائية علوية، في خطوة تعكس توجه المدينة نحو تبني وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة. المشروع الجديد يأتي ضمن خطة طموحة لتحديث شبكة الترامواي بالكامل وتحويلها إلى منظومة نقل متطورة وأكثر استدامة.

أول خط ترام بلا شبكة تماس في موسكو

بدأ في 10 سبتمبر 2025 تشغيل خط الترام رقم 90 رسميًا، ليربط بين محطة سوكولنيكي ومحطة بافيليتسكي للسكك الحديدية.

ويضم المسار الجديد 20 محطة تشكل شريانًا حيويًا في قلب العاصمة، من بينها أربع محطات قطارات رئيسية و16 محطة مترو، إضافة إلى نقاط ربط مع خطوط السكك الحديدية المركزية (MCD).

تقنية مبتكرة بالطاقة الذاتية

يعتمد الخط الجديد على 20 ترامًا من طراز “ليفيونوك-موسكو” (Lvyonok-Moskva)، المزودة بنظام دفع ذاتي يعمل بالطاقة سابقة التخزين، ما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 2 كيلومتر دون اتصال بالشبكة العلوية.

هذه التقنية المتقدمة تقلل من الضوضاء والانبعاثات، وتحافظ على جمال المشهد الحضري في شارع أكاديمي ساخاروف.

تحسين كبير لخدمات النقل في المناطق الجديدة

ساهم المشروع في سدّ فجوة نقل كانت قائمة في منطقتي أكاديمي ساخاروف وماشا بوريڤاييفا، اللتين لم تخدمهما وسائل النقل العام سابقًا.

ويستفيد من الخط الجديد نحو 300 ألف مستخدم يوميًا، إذ أصبح التنقل بين ميدان المحطات الثلاث (كورسكايا، لينغرادسكي، وياروسلافلسكي) ومحطة بافيليتسكي أسرع وأكثر كفاءة من ذي قبل.

أداء موثوق واستجابة جماهيرية إيجابية

منذ بدء التشغيل، أتم خط الترام الجديد أكثر من 1300 رحلة ناجحة، ما يعكس مستوى الثقة والاعتماد عليه بين سكان العاصمة.

وتشير مؤشرات الأداء إلى أن الترام الجديد ساهم في تخفيف الضغط على خطوط المترو وخفض زمن التنقل في وسط موسكو بشكل ملحوظ.

رؤية موسكو لمستقبل النقل الكهربائي

يعد هذا المشروع المرحلة الأولى ضمن خطة موسكو لإنشاء ما يُعرف بـ “القطارات التراموية”، وهي خطوط طويلة تربط أطراف المدينة ببعضها البعض لتوفير بدائل نقل مريحة ومستدامة.

ووفقًا لخطة البلدية، سيتم تحديث أسطول الترام بالكامل بحلول نهاية عام 2026، عبر اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة والأنظمة الذكية للتحكم والتشغيل.

تصريح رسمي من بلدية موسكو

أكد ماكسيم ليكسوتوف، نائب رئيس بلدية موسكو للنقل، أن الخط الجديد “أثبت فعاليته منذ اليوم الأول، وساهم في جعل التنقل في وسط المدينة أكثر سهولة وسرعة للسكان والزوار على حد سواء”، مضيفًا أن البلدية تتابع أداء الترام الجديد بشكل مستمر لضمان أعلى مستويات الجودة والخدمة.

بهذه الخطوة، تضع موسكو نفسها في طليعة المدن العالمية التي تتبنى حلول النقل الكهربائي المستدام. ويُتوقع أن يمهد هذا المشروع الطريق أمام جيل جديد من الترام الذكية التي تجمع بين الكفاءة البيئية والراحة العصرية، مما يعزز مكانة العاصمة الروسية كمركز عالمي للابتكار في مجال النقل.

