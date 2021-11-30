موسم صيد الميد في الكويت.. تعرف على موعد بدايته وتاريخ آخر أيامه

بواسطة محمود عطا الله
موسم صيد الميد في الكويت موسم صيد الميد في الكويت

حددت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أوقات معينة خلال السنة لصيد سمك الميد في المياه الإقليمية لدولة الكويت حفاظا على الثروة من هذا النوع من الأسماك المميز، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد بداية موسم صيد الميد في الكويت 2022 القادم، وموعد آخر أيامه لهذا العام الجديد، ويعتبر سمك الميد البلدي الكويتي واحد من ألذ الأطعمة على المائدة الكويتية، ويقبل الجميع على شراء الميد خلال موسم صيده.

موسم صيد الميد في الكويت

قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، يأتي للحفاظ على ثروة الكويت من أسماك الميد البلدية، وزيادة المخزون منها، وفترة حظر صيد الميد هي فترة تكاثر هذا النوع في كل سنة، موعد بداية موسم صيد الميد في الكويت هو يوم 15 يونيو من كل عام، ونهاية موسم صيده هو يوم 30 نوفمبر من كل عام.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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