موعد أول أيام رجب 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات

ساعات قليلة وتظهر لنا نتيجة استطلاع هلال شهر رجب 1443 في كل الدول العربية وبداية شهر كريم يُقربنا من بداية شهر رمضان الفضيل، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رجب 2022 فلكيا في السعودية والكويت والإمارات وقطر وعدد من الدول العربية، كما سنتابع معكم نتيجة استطلاع الهلال في تلك الدول، وشهر رجب الكريم واحد من الأشهر العظيمة في السنة الهجرية وهو من الأشهر الحرم.

موعد أول أيام شهر رجب 2022 فلكيًا

تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أن اليوم الثلاثاء الأول من شهر فبراير 2022 سوف يكون أخر أيام شهر جمادى الآخرة 1443، لينتهي هذا الشهر عن 29 يومًا (غير كامل العدة)، وتؤكد الحسابات الفلكية ان أول أيام شهر رجب 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات سيكون يوم الأربعاء 2 فبراير 2022.

نتيجة استطلاع هلال رجب 2022-1443

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن السعودية وكل الدول العربية تعتمد في تحديد موعد أول أيام رجب وبدايات كل الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية للهلال، ويوم رؤية هلال رجب سوف تكون مساء اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، فتابعونا مع نتيجة استطلاع الهلال.