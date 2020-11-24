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موعد أول أيام شهر رمضان 2021 الكويت

بواسطة محمود عطا الله
موعد أول رمضان 2021 السعودية والكويت والإمارات موعد أول رمضان 2021 الكويت

يترقب الجميع موعد أول رمضان 2021 في الكويت وهو الموافق طبقًا للتقويم الهجري شهر رمضان الفضيل من العام 1442 “اللهم بلغنا رمضان”، حيث يُقدم شهر رمضان الكريم منح ربانية عظيمه لمن صام نهاره وقام ليله، وعمل صالحًا، ومنح رمضان عظيمة لا حصر لها أهمها وأكبرها الفوز برضا الخالق عز وجل ودخول جنة الخلد، لمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان 2021 في الكويت إقرأ المقال الأصلي من الرابط التالي:
klma.org/?p=382594
هذا ومن المرتقب أن تكون المساجد عامرة بالمصلين كعادتها خلال أيام شهر رمضان 1442 الكريم، شهر اليمن والبركات والرحمة والمغفرة

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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