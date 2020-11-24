موعد أول أيام شهر رمضان 2021 الكويت

يترقب الجميع موعد أول رمضان 2021 في الكويت وهو الموافق طبقًا للتقويم الهجري شهر رمضان الفضيل من العام 1442 “اللهم بلغنا رمضان”، حيث يُقدم شهر رمضان الكريم منح ربانية عظيمه لمن صام نهاره وقام ليله، وعمل صالحًا، ومنح رمضان عظيمة لا حصر لها أهمها وأكبرها الفوز برضا الخالق عز وجل ودخول جنة الخلد، لمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان 2021 في الكويت إقرأ المقال الأصلي من الرابط التالي:

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هذا ومن المرتقب أن تكون المساجد عامرة بالمصلين كعادتها خلال أيام شهر رمضان 1442 الكريم، شهر اليمن والبركات والرحمة والمغفرة