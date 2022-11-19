موعد أول رمضان في الكويت 1444.. وبداية شهر الصيام 2023

يترقب الجميع موعد أول أيام شهر رمضان في الكويت 1444 هجريًا والذي يصادف ميلاديًا سنة 2023، هذا ويعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة الهجرية، وهو أعظم شهور العام وشهر الخير واليمن في البركات، رمضان في الكويت هو الشهر المرتقب لأداء فريضة الصوم في تلك الأيام المباركة، كما يقوم الجميع الليل للفوز بنفحة ربانية عظيمة.

موعد أول رمضان في الكويت 1444 فلكيًا