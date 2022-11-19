موعد أول رمضان في الكويت 1444.. وبداية شهر الصيام 2023

بواسطة محمود عطا الله
أول رمضان في الكويت 1444 أول رمضان في الكويت 1444

يترقب الجميع موعد أول أيام شهر رمضان في الكويت 1444 هجريًا والذي يصادف ميلاديًا سنة 2023، هذا ويعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة الهجرية، وهو أعظم شهور العام وشهر الخير واليمن في البركات، رمضان في الكويت هو الشهر المرتقب لأداء فريضة الصوم في تلك الأيام المباركة، كما يقوم الجميع الليل للفوز بنفحة ربانية عظيمة.

موعد أول رمضان في الكويت 1444 فلكيًا

  1. تقول الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان في الكويت 1444-2023 سوف يكون يوم الخميس 23 مارس 2023.
  2. ينتهي شهر شعبان الكريم 1444 في الكويت عن 30 يومًا (كامل العدة) وآخر أيامه يوم الأربعاء 22 مارس 2023.
  3. موعد أول عيد الفطر في الكويت 1444-2023 فلكيًا سوف يكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023.
  4. ينتهي شهر رمضان في الكويت 1444 عن 29 يومًا (غير كامل العدة) وآخر أيامه هو يوم الخميس 20 أبريل 2023.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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