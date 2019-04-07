موعد أول رمضان 2019.. وغرة الفاتح من شهر الصوم 1440 في السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين

متى موعد أول رمضان 2019 الموافق 1440 في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين هو سؤال الجميع الآن في تلك الدول لمعرفة تاريخ بداية شهر الصوم، هذا ونقدم لكم تاريخ أول رمضان 2019 فلكيا طبقا للحسابات والتقديرات الفلكية، كما سنقدم لكم متابعة لنتيجة استطلاع هلال رمضان في معظم الدول العربية يوم الرؤية، ورمضان هو الشهر العظيم المنتظر من العام للعام، حيث ندعو جميعا باستمرار “اللهم بلغنا رمضان”، للفوز بالخيرات العظيمة والكثيرة لهذا الشهر.

موعد أول رمضان 2019-1440 فلكيا في السعودية والكويت والإمارات وقطر

يوم السبت 4 مايو 2019 الموافق 29 شعبان 1440 هو يوم الرؤية في تلك الدول العربية، بعدما بدأ شهر شعبان فيها يوم السبت 6 أبريل 2019، وطبقا للحسابات الفلكية لن تتم مشاهدة هلال رمضان مساء هذا اليوم، وعليه سيكون يوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون موعد أول رمضان 2019 في السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين هو يوم الإثنين 6 مايو 2019 فلكيا.

الرؤية الشرعية واستطلاع هلال أول رمضان 2019-1440

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن دول السعودية والكويت والإمارات وقطر وعدد من الدول العربية، تعتمد في تحديد تاريخ 1 رمضان وبدايات كل الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية للهلال، ويتم تحري واستطلاع الهلال عن طريق العين المجردة أو باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير، وعليه سننتظر نتيجة استطلاع هلال أول رمضان مساء يوم السبت 4 مايو القادم.