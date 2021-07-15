في خبر عاجل، أعلن مصرف قطر المركزي، عن موعد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى 1442/2021 وذلك قبل ساعات من بداية تلك المناسبة المباركة والكريمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2021 البنك الأهلي والبنك العربي وبنك الخليج وبنك الدوحة وتجاري وقطر للتنمية وكل البنوك العاملة في الدولة، هذا ويذكر أن قطر قد أعلنت رسميًا أن وقفة عرفات سوف تُصادف يوم الإثنين 19 يوليو، وأن أول أيام العيد يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

موعد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى 1442/2021 في قطر

قال مصرف قطر في بيانه الرسمي، أن إجازة عيد الأضحى في البنوك والمصارف ومحال الصرافة وشركات التأمين والاستثمار والتمويل والاستشارات المالية سوف تبدأ من يوم الأحد 18 يوليو 2021، وأضاف أن الدوام سوف يعود وتبدأ البنوك والمؤسسات المالية في العمل من يوم الأحد 25 يوليو 2021، هذا ويذكر أن الديوان الأميري قد فوض مصرف قطر لتحديد إجازة المؤسسات المالية في الدولة خلال عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير.