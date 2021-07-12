موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت 2021

بواسطة محمود عطا الله
موعد إجازة عيد الأضحى الكويت موعد إجازة عيد الأضحى الكويت 2021

بعد ساعات قليلة من إعلان نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 1442 أعلنت الحكومة رسميًا منذ قليل عن موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت 2021 للوزارات والهيئات والمؤسسات وفي كل الجهات الحكومية في الدولة، يذكر أن أول أيام شهر ذي الحجة كان يوم الأحد 11 يوليو 2021، ويوم وقفة عرفات في الكويت هو يوم الإثنين 19 يوليو، وأول عيد الأضحى في الدولة هو يوم الثلاثاء 20 يوليو.

موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت 2021

يعتبر يوم الوقفة، وكل أيام العيد عطلة رسمية في دولة الكويت وفي كل الدول العربية، هذا وقد قرر مجلس الوزراء الكويتي، أن يكون يوم الأحد 18 يوليو 2021 هو إجازة أيضًا لوقوعه بين عطلتين، وعليه سوف تكون مدة إجازة عيد الأضحى في الكويت 2021 لهذا العام تسعة أيام، تبدأ من الأحد 18 يوليو على أن يعود الجميع إلى العمل ويبدأ الدوام من جديد يوم الأحد الذي يليه الموافق 25 يوليو 2021.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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