موعد إجازة عيد الأضحى 1442/2021 في قطر

أعلن الديوان الأميري منذ قليل، عن إجازة عيد الأضحى 2021 في قطر، حيث تم نشر المرسوم الأميري في وكالة الأنباء القطرية وكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، هذا ويذكر أن دولة قطر قد أعلنت أن وقفة عيد الأضحى هذا العام سوف تكون يوم الإثنين 19 يوليو، وأن موعد أول أيام العيد هو الثلاثاء 20 يوليو 2021.

موعد إجازة عيد الأضحى قطر 1442/2021

أكد بيان الديوان الأميري، أن إجازة عيد الأضحى 2021 في قطر للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة سوف تبدأ من الأحد 18 يوليو 2021 وتستمر حتى يوم الأحد 25 يوليو، على أن يعود الجميع إلى العمل ويبدأ الدوام يوم الإثنين 26 يوليو 2021، عطلة عيد الأضحى ستكون كافية لقضاء عطلة سياحية لكل أفراد القطرية، سواء قضاء تلك الأيام في الدوحة، أو السفر للوجهات السياحية العالمية في أوروبا أو أمريكا.