موعد استطلاع هلال رمضان 2023 بالكويت.. هيئة الرؤية تتحرى غرة شهر الصيام في هذا التاريخ

ساعات قليلة وينتهي شهر شعبان الكريم في الكويت وكل العالم، ومع اقتراب قدوم أول رمضان 2023 في الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية عن موعد اجتماعها القادم التماسًا لرؤية هلال شهر رمضان 2023 في الكويت، هذا وتعتمد الكويت وكل الدول العربية على الرؤية الشرعية للأهلة لتحديد بدايات الشهور الهجرية.

موعد استطلاع هلال رمضان 2023 بالكويت

قالت هيئة الرؤية الشرعية في بيانها الرسمي بأنها سوف تجتمع مساء يوم استطلاع هلال رمضان بالكويت 2023، وهو يوم الثلاثاء القادم 29 شعبان 1444 الموافق 21 مارس 2023، التماسًا لرؤية هلال شهر الصيام، هذا وقد أهابت لجنة الرؤية بالمواطنين والمقيمين في الكويت التواصل مع الهيئة لمن يثبت له رؤية الهلال، وحددت الهيئة رقم هاتف وهو (25376934).

هذا ومن الجدير بالذكر أن مركز العجيري العلمي، قد قال أن شهر شعبان 1444 سوف ينتهي عن 30 يومًا، وآخر أيامه يوم الأربعاء 22 مارس، ليكون أول رمضان في الكويت فلكيًا هو يوم الخميس 23 مارس 2023.