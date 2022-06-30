موعد استفتاء تونس 2022.. تعرف على الجدول الزمني للتصويت على “الدستور الجديد”

ينتظر الشارع السياسي التونسي حدثًا هامًا خلال الفترة القادمة وهو الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد استفتاء تونس 2022 الذي سوف يتم في الداخل والخارج، مع بداية شهر يوليو سوف يتم طرح مشروع الدستور الجديد، حيث يكون متاحًا للجميع ليطلع عليه، كما ستكون هناك حملات دعائية للتعريف بالدستور الجديد، هذا وتمر تونس بمرحلة فارقة حاليًا لتحديد مستقبلها.

موعد استفتاء تونس 2022 على الدستور الجديد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن عدد المسجلين بالاستفتاء 9296064 ناخب وناخبة، عدد المسجلين في الداخل 8939773 وعدد الناخبين المسجلين بالخارج 356291، هذا وسوف تبدأ حملة الاستفتاء من يوم 3 يوليو حتى 23 يوليو 2022، موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس سوف يكون يوم 25 يوليو 2022، ستفتح اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 10 مساء.

سوف يبلغ عدد المشرفين على استفتاء تونس 2022 بخصوص الدستور الجديد 84 ألفًا، وسوف يتم نشر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية مساء الخميس 30 يونيو لكي يطلع الجميع عليه قبل موعد الاستفتاء، يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد علق العمل بدستور 2014.