Take a fresh look at your lifestyle.


موعد افتتاح إكسبو دبي 2021/2020

بواسطة محمود عطا الله
موعد إكسبو دبي 2020 موعد إكسبو دبي 2020

يعتبر معرض إكسبو واحد من أهم المعارض الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، ويقام هذا الحدث البارز كل خمس سنوات، والموعد المرتقب هو إكسبو دبي 2020 حيث تستضيف درة الإمارات مدينة دبي هذا الحدث العالمي والذي ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط، كما لم يقام معرض EXPO من قبل في إفريقيا أو في جنوب شرق آسيا، وكان من المقرر أن يُقام المعرض في 2020 لكن تم تأجيله بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم حاليًا، ليقام هذا العام 2021.

موعد افتتاح إكسبو دبي 2020

بنت حكومة دبي مدينة كاملة لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020، حيث بلغت مساحة تلك المدينة 500 هكتار، وبنيت على شكل دائري فريد، من المرتقب أن يشارك في المعرض 190 دولة، حيث تم تخصيص جناح لكل دولة، وتعرض كل دولة أحدث إبتكاراتها العلمية في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا، موعد افتتاح إكسبو دبي هو يوم 1 أكتوبر 2021 ويستمر المعرض لمدة ستة أشهر حيث ينتهي يوم 31 مارس 2022.

معرض إكسبو دبي 2020 القادم سوف يكون تحت عنوان “تواصل العقول وصنع المستقبل”، ومن أهم معالم إكسبو القادم “الوصل بلازا” و “مختبرات الابتكارات”، هذا ومن المرتقب أن يعزز EXPO Dubai 2020 إقتصاد الإمارات بما قيمته 33 مليار دولار، ويوفر 300 ألف فرصة عمل، حيث من المرتقب أن يصل زائري المعرض إلى 25 مليون زائر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

تردد قناة هلا لندن HD.. مجاناً على القمر الصناعي”نايل سات” 2021

أخبار العالم

منصة كويت مسافر.. تعرف على الرابط وطريقة التسجيل

أخبار العالم

خطوات حجز موعد لتجديد البطاقة المدنية بالكويت هيئة المعلومات المدنية

أخبار العالم

دلتا ودلتا بلس يرعب العالم والصحة العالمية تعلن الخبر الصادم بعد انتساره في 92 دولة…

أخبار العالم

التسجيل للحصول علي تطعيم كورونا في الكويت.. الرابط والخطوات

أخبار العالم

الإمارات تعلن شروط الحصول على منحة الزواج عبر وزارة تنمية المجتمع الإلكترونية

أخبار العالم

خطوات التسجيل في تطبيق شلونك الكويت وطرق التواصل

أخبار العالم

موعد عيد الأضحى 2021 الكويت وأول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1442

أخبار العالم

شروط استقدام الزوجة والأبناء للإمارات 2021 والأوراق المطلوبة

أخبار العالم

الاشتراك في مسابقة الحلم mbc وموعد سحب الـ 250.000 دولار


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.