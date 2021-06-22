موعد افتتاح إكسبو دبي 2021/2020

يعتبر معرض إكسبو واحد من أهم المعارض الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، ويقام هذا الحدث البارز كل خمس سنوات، والموعد المرتقب هو إكسبو دبي 2020 حيث تستضيف درة الإمارات مدينة دبي هذا الحدث العالمي والذي ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط، كما لم يقام معرض EXPO من قبل في إفريقيا أو في جنوب شرق آسيا، وكان من المقرر أن يُقام المعرض في 2020 لكن تم تأجيله بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم حاليًا، ليقام هذا العام 2021.

موعد افتتاح إكسبو دبي 2020

بنت حكومة دبي مدينة كاملة لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020، حيث بلغت مساحة تلك المدينة 500 هكتار، وبنيت على شكل دائري فريد، من المرتقب أن يشارك في المعرض 190 دولة، حيث تم تخصيص جناح لكل دولة، وتعرض كل دولة أحدث إبتكاراتها العلمية في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا، موعد افتتاح إكسبو دبي هو يوم 1 أكتوبر 2021 ويستمر المعرض لمدة ستة أشهر حيث ينتهي يوم 31 مارس 2022.

معرض إكسبو دبي 2020 القادم سوف يكون تحت عنوان “تواصل العقول وصنع المستقبل”، ومن أهم معالم إكسبو القادم “الوصل بلازا” و “مختبرات الابتكارات”، هذا ومن المرتقب أن يعزز EXPO Dubai 2020 إقتصاد الإمارات بما قيمته 33 مليار دولار، ويوفر 300 ألف فرصة عمل، حيث من المرتقب أن يصل زائري المعرض إلى 25 مليون زائر.