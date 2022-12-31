موعد افتتاح قرية يوم البحار 2023.. المدينة التراثية الترفيهية تعود بحلة جديدة

أُعلن في الكويت عن موعد افتتاح قرية يوم البحار 2023 حيث تعود المدينة التراثية الترفيهية لاستقبال الزائرين من جديد بعد تجديدها، حيث تعتبر قرية يوم البحار واحدة من أهم الوجهات الترفيهية للأسرة الكويتية، وتم تجهيز القرية بصورة تجمع بين ماضي وحاضر الكويت، وسوف تحظى بإعجاب الجميع لما شهدته من تطوير وتحديث عصري ورائع.

موعد افتتاح قرية يوم البحار 2023

سوف يكون موعد افتتاح قرية يوم البحار بالكويت عند الساعة 4 من مساء يوم الأحد الأول من يناير 2023 أول أيام السنة الجديدة، يوجد في القرية منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، كما يوجد بها ما يقرب من 50 نقطة بيع منها محلات تراثية ومطاعم، كما توجد بالقرية محلات لأصحاب المشاريع الصغيرة.

تضم قرية يوم البحار 2023 بالكويت متحف أثري متجدد، سوف تنظم قرية يوم البحار العديد من الفعاليات خلال الموسم الجديد، كما ستقوم وزارة الإعلام ببث العديد من البرامج من داخل القرية.