متى موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019 القادمة هو سؤال الجميع الآن وسط ما تشهده البلاد من تطورات كبيرة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، هذا وقد أصدرت الرئاسة الجزائرية بيان رسمي، اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019، أعلنت فيه عن موعد الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد، يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تعيين البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد حتى موعد الانتخابات واختيار رئيس جديد.

موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019 القادمة

أعلنت الرئاسة الجزائرية رسميا، أن موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر القادمة ستكون يوم 4 يوليو 2019، هذا ومن المرتقب أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات خلال الساعات القادمة، عن كامل مواعيد انتخابات الرئاسة، بداية من فتح باب الترشح، ثم إعلان أسماء المرشحين المقبولة أسمائهم، ثم موعد بداية الحملات الدعائية.

هذا ويذكر أن الرئيس المؤقت للجزائر عبد القادر بن صالح، تعهد بتنظيم انتخابات حرة، هذا وتشهد الجزائر احتجاجات كبيرة منذ فترة، بدأت برفض الولاية الخامسة للرئيس السابق بوتفليقة.

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