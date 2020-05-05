أعلن البرلمان العراقي عن موعد جلسة التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي لمنحها الثقة تلك الجلسة التي ستشهد التصويت أيضًا على برنامج الحكومة والذي قدمه الكاظمي لرئيس مجلس النواب رسميًا، هذا ويذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف مصطفى الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء الجديد، منذ فترة، وقد نجح رئيس الوزراء الجديد في تكوين كابينته الجديدة والتي ستُعرض على جلسة البرلمان.

موعد التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي لمنحها الثقة

جلسة التصويت على منح الثقة لكابينة مصطفى الكاظمي سوف تكون عند الساعة التاسعة مساء يوم غدًا الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، هذا وقد وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الدعوة لكل أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة التصويت على منح الثقة في حكومة مصطفى الكاظمي، وسط حالة من الجدل الشديد بين الكتل السياسية العراقية على الأسماء المرشحة من قبل الكاظمي.

أبرز أسماء حكومة مصطفى الكاظمي

يترقب كل الشارع العراقي جلسة التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي، وخاصة بعد التعثر الكبير ولمدة طويلة في تكوين حكومة تخلف حكومة عادل عبد المهدي، بعض التسريبات أكدت أن مصطفى الكاظمي يُرشح لتولي منصب وزارة الصحة الدكتور جعفر علاوي، ومرشح وزارة التربية الدكتور مزاحم الخياط أو الدكتور فلاح حمود، مرشح وزارة التعليم العالي الدكتور إبراهيم بحر العلوم، مرشح وزارة الخارجية الدكتور حارث محمد حسن.

تحديث: الحلبوسي حكومة الكاظمي يجب أن تحظى بثقة البرلمان:

أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي أن حكومة مصطفى الكاظمي يجب أن تفوز بثقة البرلمان، وذلك بسبب الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، ويجب أن تدير العراق الآن حكومة كاملة الصلاحية، وأكد الحلبوسي أن مصطفى الكاظمي هو ابن الميدان، ولديه الكثير من الأدوات لإنجاح برنامج وخطة الحكومة للعبور بالبلاد إلى مستقبل أفضل، وأضاف الحلبوسي أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة أحزاب، لكي يتحمل كل حزب نتائج عمل وزرائه.