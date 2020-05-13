موعد السيطرة على فيروس كورونا الجديد.. الصحة العالمية تجيب

كشف علماء في منظمة الصحة العالمية عن موعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الفترة المقبلة مشيرين إلى أنه من الصعب السيطرة على المرض في الوقت الحالي في ظل عدم وجود أي علاج فعال للمرض نهائيا، والجهود المبذولة من أجل إيجاد لقاح خلال الفترة المقبلة دون أي جدوى حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد يجتاح العالم

وتفشى فيروس كورونا الجديد بشكل واضح في العالم كله، حتى تخطى عدد المصابين في العالم الـ 4 ملايين إصابة علاوة على أعداد الوفيات المختلفة ومازالت الأعداد قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة وتأمل كل دولة في العالم السيطرة على المرض قدرالمستطاع أو على أقل تقدير الحد من انتشاره لمنع انتقال العدوى بين المواطنين.

موعد السيطرة على فيروس كورونا الجديد

ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن علماء داخل منظمة الصحة العالمية يتوقعون موعد السيطرة على فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة قائلين إنه من المتوقع أن يتم التحكم في فيروس كورونا وتحجيمه قدر المستطاع خلال الفترة من 4 إلى 5 سنوات المقبلة خاصة في ظل تفشي المرض في الوقت الحالي مؤكدين أن الأمر سيحتاج وقت حتى يتم التحكم فيه.

وأوضح العلماء أن خلال تلك الفترة سيتم تجريب أكثر من لقاح وعلاج فيروس كورونا الجديد وهو ما يمكن أن يكون فعال في ظل الانتشار الكبير للمرض، وبعد أن يتم التوصل إلى الحل المناسب أو علاج لفيروس كورونا سيتم تطبيقه وسيأخذ تقريبا الفترة من 4 لـ 5 سنوات ليتم السيطرة عليه.