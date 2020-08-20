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موعد انتخابات الكويت 2020 (مجلس الأمة)

بواسطة محمود عطا الله
موعد انتخابات الكويت 2020 موعد انتخابات الكويت 2020

يترقب الجميع موعد انتخابات الكويت 2020 انتخابات مجلس الأمة التي تعتبر الجهة المسؤولة عن التشريع في دولة الكويت والممثلة عن كل فئات الشعب الكويتي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير تاريخ انتخابات الكويت 2020،
موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020
والبرنامج الزمني لتلك الانتخابات المنتظرة، والتي من المرتقب أن تشهد منافسة قوية بين كل المرشحين في كل الدوائر، يذكر أن قانون الانتخابات الكويتي، يقسم البلد إلى خمس دوائر انتخابية، حيث تمتلك كل دائرة عدد 10 مقاعد في المجلس، بمجموع خمسين مقعد هم إجمالي مقاعد المجلس الكويتي، وتستمر الدورة الواحدة من المجلس عدد أربع سنوات كاملة من التشريعات والاستجوابات.

موعد انتخابات الكويت 2020 مجلس الأمة

يجب أن تنتهي دورة مجلس النواب الحالية في موعدها القانوني والدستوري، وسوف تتم الدعوة إلى انتخابات الكويت 2020 يوم 26 ديسمبر 2020، وتنتهي الحملات الانتخابية للناخبين في كل الدوائر يوم 26 نوفمبر 2020، على أن يكون موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي يوم 28 نوفمبر 2020، على أن تفتح مراكزها الاقتراع هذا اليوم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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