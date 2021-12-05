موعد انتخابات المجلس البلدي 2022 الكويت

بدأ الكثير من المرشحين للانتخابات البلدية القادمة في الكويت عرض برامجهم الانتخابية على الناخب في كافة الدوائر، كما بدأت تشاوريات القبائل في اختيار مرشحيهم للمجلس البلدي القادم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد انتخابات المجلس البلدي 2022 في الكويت، تلك الانتخابات التي ينتظرها الجميع لدور هذا المجلس الكبير في خدمة المجتمع الكويتي والمواطنين.

موعد الانتخابات البلدية 2022 الكويت

تتكون انتخابات المجلس البلدي في الكويت من 10 دوائر انتخابية، يتم انتخاب مرشح واحد في كل دائرة لدخول المجلس، للناخب اختيار مرشح واحد فقط، يتكون المجلس البلدي من 16 عضوا، 10 أعضاء منتخبين، وستة معينين، وكما ذكرنا من قبل لهذا المجلس دور هام وضروري لخدمة المواطنين، موعد الانتخابات البلدية 2022 الكويت خلال شهر مارس القادم.