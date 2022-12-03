موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022

بواسطة محمود عطا الله
موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022 موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022

يترقب الكثيرون موعد انتخابات جمعية إشبيلية 2022 القادمة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة خلال الدورة القادمة، هذا وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تاريخ انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية، حيث تُقام تلك الانتخابات يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، هذا ومن االمرتقب أن تكون هناك مشاركة كبيرة في تلك الانتخابات.

موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022

تعتبر جمعية إشبيلية واحدة من أكبر الجمعيات التعاونية في الكويت، لذا يحرص مساهمو الجمعية على المشاركة في الانتخابات لتحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد، كما ذكرنا تُقام الانتخابات يوم 14 ديسمبر الجاري، من الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة مساء، لجان الرجال سوف تكون في مدرسة الجاحظ الثانوية للبنين بمنطقة إشبيلية، لجان النساء في مدرسة أم زياد الأشجعية الثانوية بنات، تابعونا مع النتائج وأسماء الفائزين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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