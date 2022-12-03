يترقب الكثيرون موعد انتخابات جمعية إشبيلية 2022 القادمة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة خلال الدورة القادمة، هذا وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تاريخ انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية، حيث تُقام تلك الانتخابات يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، هذا ومن االمرتقب أن تكون هناك مشاركة كبيرة في تلك الانتخابات.

موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022

تعتبر جمعية إشبيلية واحدة من أكبر الجمعيات التعاونية في الكويت، لذا يحرص مساهمو الجمعية على المشاركة في الانتخابات لتحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد، كما ذكرنا تُقام الانتخابات يوم 14 ديسمبر الجاري، من الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة مساء، لجان الرجال سوف تكون في مدرسة الجاحظ الثانوية للبنين بمنطقة إشبيلية، لجان النساء في مدرسة أم زياد الأشجعية الثانوية بنات، تابعونا مع النتائج وأسماء الفائزين.