موعد انتخابات جمعية الجهراء التعاونية 2023

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن موعد إجراء انتخابات جمعية الجهراء التعاونية والتي ُقام خلال العام الجاري 2023، هذا ويحرص مساهمو الجمعية على المشاركة بكثافة في تلك الانتخابات لتحديد مجلس إدارة جمعية الجهراء 2023 القادم الجديد، حيث يتنافس المرشحون لتقديم أفضل الخدمات لكل المساهمين خلال الدورة القادمة.

متى انتخابات جمعية الجهراء التعاونية 2023؟

تعتبر جمعية الجهراء التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات بالكويت، لذا يهتم المساهمون باختيار مجالس إدارات الجمعية بعناية، هذا وسوف يكون موعد انتخابات جمعية الجهراء التعاونية يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، وسوف تُعلن وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة القادمة عن أماكن انتخابات الجمعية، والتي تُقام تحت إشراف الوزارة.

من المرتقب أن تُسفر الانتخابات عن فوز 9 أعضاء من المرشحين، بعد النتائج سوف يُعلن عن تشكيل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية الجديد 2023، هذا وتُقدم الجمعيات التعاونية خدمات هامة للجميع في كل مناطق الكويت.