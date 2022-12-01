أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، عن موعد انتخابات جمعية الرقة التعاونية 2022، حيث تم تحديد يوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 موعدًا لتلك الانتخابات، حيث يختار مساهمو جمعية الرقة من خلال تلك الانتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

موعد انتخابات جمعية الرقة التعاونية 2022

تعتبر جمعية الرقة التعاونية واحدة من أكبر الجمعيات التعاونية في الكويت، لذا يحرص كل المساهمين على المشاركة في تلك الانتخابات، لتحديد مجلس الإدارة الجديد، هذا وسوف تكون لجان الرجال في انتخابات جمعية الرقة التعاونية 2022 في مدرسة غزية بنت جابر، ولجان النساء في مدرسة ابن حجر العسقلاني، تابعونا مع نتائج تلك الانتخابات وأسماء الفائزين بعد نهاية الفرز مساء الإثنين 12 ديسمبر 2022.