موعد انتخابات جمعية السرة التعاونية 2022

بواسطة محمود عطا الله
موعد انتخابات جمعية السرة التعاونية 2022 موعد انتخابات جمعية السرة التعاونية 2022

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تحديد موعد جديد لانتخابات جمعية السرة التعاونية 2022 لاختيار مجلس الإدارة الجديد خلال الدورة القادمة، من الجدير بالذكر أن انتخابات جمعية السرة التعاونية كان مقررًا لها يوم 22 نوفمبر 2022، لكن قررت وزارة الشؤون تأجيل تلك الانتخابات وتحديد موعدًا جديدًا لها.

موعد انتخابات جمعية السرة التعاونية

تعتبر جمعية السرة واحدة من أكبر الجمعيات التعاونية في الكويت، لذا يحرص جميع أعضاء الجمعية على المشاركة في الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد، موعد انتخابات جمعية السرة التعاونية سوف تكون يوم الخميس 8 ديسمبر 2022، من الساعة الخامسة حتى الثامنة من مساء هذا اليوم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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