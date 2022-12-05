موعد انتخابات جمعية العمرية التعاونية 2022

بواسطة محمود عطا الله
موعد انتخابات جمعية العمرية التعاونية موعد انتخابات جمعية العمرية التعاونية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن مواعيد انتخابات مجالس إدارات الجمعية التعاونية، وسوف يكون موعد انتخابات جمعية العمرية التعاونية يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، حيث ستكون الانتخابات تحت إشراف الوزارة، لضمان توفير كل سبل الراحة والشفافية أمام مساهمي جمعية العمرية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة.

موعد انتخابات جمعية العمرية التعاونية 2022

تعتبر جمعية العمرية التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، ويحرص المساهمون على المشاركة في الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، كما ذكرنا تُقام انتخابات جمعية العمرية يوم الأحد 25 ديسمبر 2022، وتبدأ عند الساعة الخامسة مساء حتى الثامنة مساء، التصويت بالبطاقة المدنية الأصلية، تابعونا مع اسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية العمرية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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