أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن مواعيد انتخابات مجالس إدارات الجمعية التعاونية، وسوف يكون موعد انتخابات جمعية العمرية التعاونية يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، حيث ستكون الانتخابات تحت إشراف الوزارة، لضمان توفير كل سبل الراحة والشفافية أمام مساهمي جمعية العمرية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة.

موعد انتخابات جمعية العمرية التعاونية 2022

تعتبر جمعية العمرية التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، ويحرص المساهمون على المشاركة في الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، كما ذكرنا تُقام انتخابات جمعية العمرية يوم الأحد 25 ديسمبر 2022، وتبدأ عند الساعة الخامسة مساء حتى الثامنة مساء، التصويت بالبطاقة المدنية الأصلية، تابعونا مع اسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية العمرية.