موعد انتخابات قطر 2021 لاختيار أعضاء مجلس الشورى

تشهد دولة قطر هذا العام 2021 أول انتخابات تشريعية في البلاد، حيث يشارك الشعب القطري في تلك الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد انتخابات مجلس الشورى 2021 في قطر، كما نُقدم اهم المعلومات عن مجلس الشورى القطري بثوبه الجديد، وكان صاحب السمو أمير دولة قطر تميم بن حمد، قد أصدر مرسوم يخص كافة تفاصيل انتخابات قطر القادمة، وشروط الترشح، وصلاحيات المجلس الجديد.

مجلس الشورى في قطر 2021

صلاحيات مجلس الشورى القطري الجديد 2021 ستكون واسعة، حيث سيتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة، إلى جانب الدور الرقابي على السلطة التشريعية، هذا وقد تم الإعلان عن مناطق الدوائر الانتخابية، حيث تم تقسيم الدولة على 30 دائرة انتخابية، يُنتخب في كل دائرة عضو يمثلها مجلس الشورى، ليكون عدد مقاعد المنتخبين داخل المجلس 30 مقعدًا.

موعد انتخابات قطر 2021

سوف يترأس اللجنة الإشرافية على انتخابات قطر 2021 اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، هذا وسوف يتم وضع الجدول الزمني للانتخابات خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تبدأ بقيد الناخبين، ثم الإعلان عن الكشوف الأولية، ثم الكشوف النهائية، بعدها بداية الحملات الدعائية للمرشحين، ثم يوم الصمت الانتخابي، موعد انتخابات قطر 2021 القادمة سوف تكون خلال شهر أكتوبر 2021، وسيتم الانتخاب في يوم واحد.