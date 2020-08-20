ننشر موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 القادمة والمرتقبة من جميع المواطنين في دولة الكويت لاختيار النواب الجدد الذين يمثلوا الشعب خلال سنوات عمل المجلس الجديد، هذا وقد تم الكشف عن برنامج انتخابات مجلس الأمة 2020 في الكويت، هذا ومن الجدير بالذكر أن مدة مجلس الأمة أربع سنوات، وعدد أعضاء المجلس 50 نائبًا، يمثلون عدد خمسة دوائر، بواقع 10 نواب عن كل دائرة.

انتخابات الكويت 2020

من المرتقب أن يشهد موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت منافسة كبيرة بين معظم المرشحين في كل الدوائر الانتخابية الخمسة، انتخابات الكويت 2020 سوف تشهد قوة في البرامج الانتخابية لكل مرشح، وتلك القوة مستمدة من قوة مجلس الأمة والذي يعتبر السلطة التشريعية في دولة الكويت، هذا ويذكر أن النظام الانتخابي في الكويت هو صوت واحد غير قابل للتحويل.

موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020

أكدت مصادر موثوقة عن وزارة الداخلية، ان موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي سوف تكون يوم 28 نوفمبر 2020، وتبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، سوف تتم الدعوة إلى انتخابات الكويت 2020 يوم 26 سبتمبر 2020، على أن تنتهي الدعاية الانتخابية يوم 26 نوفمبر 2020، من الجدير بالذكر أن عدد الناخبين في الكويت 2020 يبلغ 575 ألف ناخب وناخبة تقريبًا.