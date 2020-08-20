Take a fresh look at your lifestyle.


موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 القادمة

بواسطة محمود عطا الله
موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020

ننشر موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 القادمة والمرتقبة من جميع المواطنين في دولة الكويت لاختيار النواب الجدد الذين يمثلوا الشعب خلال سنوات عمل المجلس الجديد، هذا وقد تم الكشف عن برنامج انتخابات مجلس الأمة 2020 في الكويت، هذا ومن الجدير بالذكر أن مدة مجلس الأمة أربع سنوات، وعدد أعضاء المجلس 50 نائبًا، يمثلون عدد خمسة دوائر، بواقع 10 نواب عن كل دائرة.

1 انتخابات الكويت 2020
2 موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020

انتخابات الكويت 2020

من المرتقب أن يشهد موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت منافسة كبيرة بين معظم المرشحين في كل الدوائر الانتخابية الخمسة، انتخابات الكويت 2020 سوف تشهد قوة في البرامج الانتخابية لكل مرشح، وتلك القوة مستمدة من قوة مجلس الأمة والذي يعتبر السلطة التشريعية في دولة الكويت، هذا ويذكر أن النظام الانتخابي في الكويت هو صوت واحد غير قابل للتحويل.

موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020

أكدت مصادر موثوقة عن وزارة الداخلية، ان موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي سوف تكون يوم 28 نوفمبر 2020، وتبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، سوف تتم الدعوة إلى انتخابات الكويت 2020 يوم 26 سبتمبر 2020، على أن تنتهي الدعاية الانتخابية يوم 26 نوفمبر 2020، من الجدير بالذكر أن عدد الناخبين في الكويت 2020 يبلغ 575 ألف ناخب وناخبة تقريبًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد الكويت

أخبار العالم

رابط تحميل تطبيق وافي حجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت

أخبار العالم

موعد انتخابات الكويت 2020 (مجلس الأمة)

أخبار العالم

موعد 1 محرم 1442 في الكويت – نتيجة استطلاع هلال السنة الهجرية الجديدة 2020

أخبار العالم

رابط نتائج الفرز الأول القبول الموحد 2020 سلطنة عُمان – ظهرت

أخبار العالم

خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت

أخبار العالم

أوقات استلام البطاقة المدنية بالجهراء، جنوب السرة، فرع المدنية الجديد بالصباحية…

أخبار العالم

هل هيئة المعلومات المدنية عطلة غدًا الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية؟

أخبار العالم

من هو بدر بن حمد البوسعيدي؟.. تعرف إلى وزير خارجية عُمان الجديد والسيرة الذاتية له من…

أخبار العالم

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الفرع الجديد بالصباحية محافظة الأحمدي وأوقات…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.