موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويتي.. الجميع يستعدون لاختيار نواب الدورة الجديدة

صدر منذ ساعات، مرسوم حل مجلس الأمة الكويتي، وصدر المرسوم بعد تأدية الحكومة الجديدة برئاسة سمو الأمير أحمد النواف الصباح اليمين القانونية، هذا ويترقب الجميع موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويتي القادمة بعد حل المجلس السابق، يذكر أن حل مجلس الأمة حدث من قبل 9 مرات في تاريخ هذا المجلس، آخر مرة كانت عام 2016.

موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويتي القادمة

ينص القانون الكويتي بخصوص حل مجلس الأمة، إنه يجب أن تكون موعد انتخابات مجلس الأمة بعد حل المجلس السابق، خلال مدة 60 يومًا من صدور قرار الحل رسميًا، وعليه سوف يكون موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 القادمة خلال شهرين من قرار الحل بالجريدة الرسمية، في حال عدم عقد الانتخابات خلال تلك الفترة، يعود المجلس القديم بكامل صلاحياته.

قانون انتخابات مجلس الأمة الكويتي وزع مدن الدولة على خمس دوائر انتخابية، يتم انتخاب عشرة نواب عن كل دائرة، بمجموعة 50 نائي هو كامل عدد مقاعد مجلس الأمة، يحق لكل ناخب انتخاب مرشح واحد فقط في دائرته.