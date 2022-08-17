موعد انتخابات مجلس الأمة 2022.. تعرف على تاريخ التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الكويتي الجديد

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الكويتي برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء، حيث شهد الاجتماع تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت، على أن يصدر مرسوم تاريخ انتخابات الكويت 2022 خلال الساعات القليلة القادمة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، يذكر أن مجلس الأمة الكويتي تم حله منذ فترة قليلة، ليختار الشعب مجلس جديد مرتقب.

انتخابات مجلس الأمة 2022

أكدت عدة مصادر مُطلعة، أن هناك توجه بأن يكون التصويت خلال موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت عن طريق البطاقة المدنية، وأكدت المصادر أنه سوف يتم تطبيق ذلك على الانتخابات العامة القادمة، هذا وتعمل كل أجهزة الكويت حاليًا على تجهيز كل المرافق، والإمكانيات، لإنجاز الانتخابات القادمة بنجاح، لتحقيق آمال المواطنين ومتطلباتهم خلال الفترة القادمة

موعد انتخابات مجلس الأمة 2022

انتخابات الكويت القادمة سوف تكون يوم خميس وليست يوم سبت كما هو المعتاد خلال الدورات الماضية، وتتكون الدولة من خمس دوائر انتخابية، يُنتخب في كل دائرة 10 نواب، ليكون كامل أعضاء المجلس 50 عضوًا، موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت سوف تكون يوم 29 سبتمبر 2022.